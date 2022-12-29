Цены на электроэнергию в России подскочили до исторического максимума

В России резко выросли биржевые цены на электроэнергию. В европейской части страны и на Урале стоимость в декабре достигла исторического максимума в 1,8 тысячи рублей за мегаватт. Регуляторы надеются на снижение в скором будущем, а рост был обусловлен несколькими неплановыми ремонтами на АЭС.

Оптовые цены на электроэнергию в первой ценовой зоне энергорынка (европейская часть РФ и Урал) снова вернулись к росту: с начала декабря показатель увеличился примерно на 12% год к году, пишет «Коммерсант». Самый значительный рост на рынке на сутки вперед (РСВ) произошел с 19 по 26 декабря: индекс вырос на 20,6% год к году, до 1,7 тысячи рублей за мегаватт. А в субботу 24 декабря был побит исторический рекорд.

Речь о ценах для коммерческих потребителей (для населения тарифы искусственно снижаются). На фоне похолодания объем покупки электроэнергии на РСВ в декабре вырос относительно ноября, но практически не изменился относительно декабря прошлого года. Одновременно в декабре изменилась структура выработки энергии: предложение АЭС снизилось.

По данным «Росэнергоатома», в плановых ремонтах в декабре находятся четыре блока мощностью 3,6 ГВт на Ростовской, Нововоронежской, Ленинградской и Балаковской станциях. При этом в этом месяце произошло три неплановых останова для неотложного ремонта на Смоленской АЭС, Ленинградской и Ростовской. Третий блок Калининской АЭС почти две недели находился в вынужденном простое.

Атомщики продают электроэнергию по любой цене, сложившейся на рынке, а для покрытия их выпадающей выработки включались более дорогие ТЭС. Вместе с этим с 1 декабря цены на газ были индексированы на 8,5%, что стало одним из основных факторов роста цен.

Подорожанием электроэнергии уже заинтересовались в ФАС. На запрос службы в «Совете рынка» (регулятор энергорынков) ответили, что на рост цен повлияли снижение выработки ГЭС и увеличение предложения ТЭС. Там добавили, что пиковые значения суточного индекса РСВ пройдены и уже наблюдается снижение цен.

Москва, Зоя Осколкова

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