ООН: мировые цены на продовольствие подскочили на 14%

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН подсчитала индекс цен на продукты на мировом рынке по итогам 2022 года. Показатель вырос на 14,3%.

В декабре индекс цен ФАО составил 132,4 пункта, что на 1,9% ниже показателя ноября. «Снижение индекса в декабре по сравнению с ноябрем было обусловлено резким падением мировых цен на растительные масла наряду с некоторым снижением цен на зерновые и мясо. Однако эти процессы были частично уравновешены умеренным ростом цен на сахар и молочную продукцию», – говорится в обзоре организации.

Тем временем, стоимость зерновых по итогам 2022 года достигла нового рекорда (154,7 пункта) и оказалась на 17,9% выше показателя 2021 года. В ушедшем году мировые цены на кукурузу и пшеницу достигли нового рекордного уровня и были на 24,8% и 15,6% соответственно выше средних цен по итогам предыдущего года.

Индекс цен на молочную продукцию в декабре на 1,1% превысил показатель ноября. По итогам 2022 года индекс составил 142,5 пункта, что на 19,6% выше показателя 2021 года. Это самый высокий показатель за последние 33 года.

Индекс цен на мясо по итогам года составил 118,9 пункта, что на 10,4% выше показателя 2021 года. Он стал самым высоким с 1990 года.

Стоимость сахара выросла с прошлого года на 4,7% (индекс – 114,5 пункта) и достигла рекорда с 2012 года.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»