Центробанк РФ начал устанавливать курсы рубля еще к девяти валютам

Банк России будет устанавливать официальные курсы рубля еще к девяти валютам других государств. Таким образом, список увеличился до 43 иностранных валют.
Среди новых денег, курс к рублю которых установит ЦБ, оказались дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт, катарский риал.
«Официальные курсы указанных иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться Банком России начиная с 18 января 2023 года», – говорится в сообщении регулятора.
Ранее ЦБ устанавливал курс к 34 валютам других стран.
Москва, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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