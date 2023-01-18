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Суббота, 21 января 2023, 14:53 мск

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Центробанк РФ начал устанавливать курсы рубля еще к девяти валютам

Банк России будет устанавливать официальные курсы рубля еще к девяти валютам других государств. Таким образом, список увеличился до 43 иностранных валют.

Среди новых денег, курс к рублю которых установит ЦБ, оказались дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт, катарский риал.

«Официальные курсы указанных иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться Банком России начиная с 18 января 2023 года», – говорится в сообщении регулятора.

Ранее ЦБ устанавливал курс к 34 валютам других стран.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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