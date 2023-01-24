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Вторник, 24 января 2023, 10:57 мск

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В России снизились темпы производства водки

Крупнейшие производители водки в России отметили замедление темпов изготовления этого спиртного напитка. Компании связывают это с санкциями западных стран на импорт российской водки. Ограничения были ужесточены с началом СВО на Украине. Об этом сообщает «Коммерсант».

Часть российских производителей оценили замедление темпов производства водки в 4%. При этом, по данным Росалкогольрегулирования, в целом в 2022 году производство водки, наоборот, выросло примерно на 4%, до 84,05 млн дал.

Так объемы продаж у лидера отечественного производства водки Beluga Group (марки Beluga, «Архангельская», «Беленькая») сократились на 104 тысячи дал до 10,01 млн дал. Компания «Традиции успеха» («Хорта») в прошлом году выпустила только 7,1 млн дал водки. Больше всего снизилось производства таких популярных марок группы компаний «Руст», как «Русский стандарт», «Парламент» и «Зеленая марка» на 34% до 6,32 млн дал.

Как следует из данных Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), выпуск водки в 2022 году рос в первые девять месяцев, а в четвертом квартале сократился на 5,85% год к году, что может быть связано с накоплением запасов в предыдущие месяцы. В прошлом году на российском алкогольном рынке мог быть достигнут пик производства и в ближайшее время динамика стабилизируется. Впрочем, есть вероятность, что в этом году последствия кризиса только начнут сказываться, возможно сужение объемов на фоне уже высокой базы и перераспределения спроса между категориями.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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