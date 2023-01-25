Крупнейший поставщик POS-терминалов может уйти из России

Один из крупнейших производителей терминалов для приема банковских карт Ingenico может в скором времени уйти из России. По оценкам экспертов, доля этих устройств на рынке составляет около 50%. Банкам придется постепенно их заменять.

Компания планирует уйти из РФ 1 марта, контракты с сотрудниками в стране действуют до 15 февраля, сообщает РБК со ссылкой на источники на платежном рынке. Устройства Ingenico занимают основную долю в сетях Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка.

Как рассказал генеральный директор поставщика платежных решений INPAS Илья Коробов, доля рынка Ingenico составляет около половины от всех платежных терминалов. Ее уход может привести к проблемам в ремонте и обслуживании ПО. «Ремонт может осуществляться через компанию-посредника, но он завязан на поставки в Россию запчастей для POS-терминалов. Не понятно, будет ли это возможно с уходом Ingenico», – отметил эксперт.

Кроме того, существуют риски устаревания таких терминалов, так как их не получится обновить в случае внедрения необходимых инноваций. Банкам невыгодно заменять весь парк POS-терминалов Ingenico сразу, потому что это очень затратно: один терминал стоит в среднем около 150-160 долларов. Кредитные организации, скорее всего, будут менять устройства Ingenico по мере их износа.

Москва, Зоя Осколкова

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