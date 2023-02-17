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Пятница, 17 февраля 2023, 14:57 мск

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Росалкогольрегулированию хотят передать контроль за рынком табака

Росалкогольрегулирование (РАР) может получить контроль за рынком табачных изделий. Новое ведомство, вероятно, получит название Росалкогольтабакконтроль. Об этом сообщил советник статс-секретаря – замминистра финансов Георгий Голованов.

«Предусматривается расширение функционала Росалкогольрегулирования, наделение его контрольным функционалом в сфере табачной и никотинсодержащей продукции», – сообщил Голованов на круглом столе. Планируется, что соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму в конце февраля или начале марта, передает «Интерфакс».

«Наверное, служба будет называться Росалкогольтабакконтроль», – уточнил советник.

Предусматривается также использование службой двух информационных систем – ЕГАИС и информсистемы контроля за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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