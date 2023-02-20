США обеспокоились лидерством России на мировом рынке удобрений

Россия, Китай и Белоруссия контролируют большую часть мирового производства удобрений, что вызывает беспокойство у США и их союзников на фоне кризиса в отношениях с этими странами. По мнению Вашингтона, Москва и Пекин «держат мертвой хваткой» мировую продовольственную безопасность. Об этом пишет Bloomberg.

Конфликт на Украине выявил роль удобрений как «стратегического рычага глобального влияния», которым на сегодняшний день управляют Россия и Китай. Изменение глобальных торговых цепочек спровоцировали нехватки продовольствия в наименее обеспеченных государствах, а также привели к массовым закупкам в западных странах.

«Это выдвинуло удобрения – и тех, кто их контролирует – на передний план политической повестки дня во всем мире: Государственный департамент США наращивает свой опыт в области удобрений, президенты пишут о них в Twitter, они фигурируют в предвыборных кампаниях и становятся центром внимания», – указывают аналитики.

По подсчетам экономистов, Китай производит 31,9 млн т азота и 6,1 млн т калия, Россия – 11,2 млн т азота и 9,5 млн т калия, а Белоруссия – 1 млн т азота и 7,6 млн т калия. США находятся на четвертом месте в списке глобальных производителей удобрений с 13,3 млн т азота и 369 тыс. т калия.

Антироссийские санкции не затрагивают удобрения, утверждается в статье, однако власти РФ настаивают, что ограничительные меры привели к проблемам с поставками. Снятие эмбарго на экспорт удобрений и другой сельхозпродукции стали частью зерновой сделки. Но, как неоднократно заявляла Москва, соглашение выполняется частично – только в отношении вывоза украинского зерна.

Тем временем, лишь одно судно с российскими удобрениями было отправлено в Африку из Нидерландов. Несмотря на это, по данным внешнеторговой базы ООН, статистических органов Китая, Индии, США, в 2022 году российские экспортеры удобрений в разы увеличили выручку от продаж по всему миру. Доходы России от экспорта удобрений за первые десять месяцев прошлого года увеличились на 70%, до 16,7 млрд долларов, по сравнению с тем же периодом 2021 года. Экспортная выручка увеличилась благодаря росту мировых цен на удобрения, тогда как физические объемы могли и не вырасти.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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