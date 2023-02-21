Путин заявил о провале санкционной политики Запада

Политика санкций Запада не достигла намеченных целей по обвалу российской экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

«Запад развернул против нас не только военный, информационный, но и экономический фронт. Но нигде ничего не добился и не добьется», – сказал глава государства.

По его словам, западные страны пытались смять российскую экономику, спровоцировать разрушительную инфляцию и обвалить рубль. Санкции – лишь средство, а цель, «заставить страдать наших граждан». «Но расчет не оправдался», – подчеркнул Путин.

По мнению президента, инициаторы антироссийских санкций наказали самых себя, спровоцировали рост цен в своих странах, но обвинили во всем русских.

При этом России удалось сохранить устойчивость экономики, не допустить дефицита и краха финансовой системы. ВВП РФ в 2022 году снизился на 2,1%. «Мы выделили пакет помощи экономике на триллион рублей. Доля рубля в наших международных расчетах удвоилась», – констатировал Путин.

«У нас есть все, чтобы обеспечить безопасность и создать условия для развития нашей страны. Именно в этой логике мы действуем и будем действовать дальше», – заключил президент.

Москва, Зоя Осколкова

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