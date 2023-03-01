Доходы России от экспорта нефти и газа в январе упали почти на 40% – МЭА

Доходы России от экспорта нефти и газа в январе 2023 года снизились на 38%. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

На фоне действия эмбарго и потолка цен на российскую нефть, Москве удалось заработать $18,5 млрд, тогда как за аналогичный период 2022 года доходы страны достигали $30 млрд, приводит данные отчета Reuters.

Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль заявил, что ценовой потолок и другие меры западных стран в отношении экспорта российской нефти, достигли своей цели по стабилизации нефтяных рынков и сокращению доходов России. Более того, он прогнозирует, что в ближайшие месяцы снижение доходов от нефти и газа будет более резким.

Глава МЭА также ожидает, что в среднесрочной перспективе из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям сокращение доходов будет еще выше.

Напомним, с 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго на поставку российской нефти по морю в Евросоюз. Также с той же даты начал действовать введенный странами ЕС, G7 и Австралией потолок цен на российскую нефть, доставляемую морем, на уровне $60 за баррель.

5 февраля вступило в силу решение о предельных ценах на российские нефтепродукты, принятое советом ЕС. Согласно решению Брюсселя, потолок цен установлен на уровне $100 за баррель для продукции, которая продается выше уровня стоимости нефти (авиакеросин, бензин и дизтопливо), и $45 за баррель за нефтепродукты, которые продаются с дисконтом (мазут). Аналогичный потолок цен установили США, Австралия и страны G7.

10 февраля вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия в марте добровольно сократит нефтедобычу на 500 тыс. баррелей в сутки в целях «восстановления рыночных отношений».

Добавим, что из-за сокращения нефтегазовых доходов на фоне резкого роста расходов дефицит российского бюджета за январь текущего года составил 1,76 трлн рублей.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»