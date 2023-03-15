Британцы признали слабое влияние санкций на жизнь россиян

Жизнь россиян почти не изменилась за последний год во время действия жестких западных санкций. Об этом пишет обозреватель британского издания Independent Дэвид Макхью.

«Западные санкции ударили по российским банкам, богатым людям и импорту технологий. Но после года далеко идущих ограничений, направленных на ослабление военной мощи Москвы, экономическая жизнь простых россиян не сильно отличается от той, что была до февраля 2022 года», – говорится в статье.

В стране не наблюдается роста безработицы, национальная валюта относительно стабильна, а присутствие на российском рынке международных брендов сохраняется, несмотря на громкие заявления зарубежных производителей и компаний об уходе из РФ.

«Ассортимент в супермаркете практически не изменился, по-прежнему доступны международные бренды или их заменяют местные заменители. Толпы, возможно, и поредели в некоторых московских торговых центрах, но не сильно. Некоторые иностранные компании, такие как McDonald's и Starbucks, были поглощены местными владельцами, которые добавили разные названия в практически одно и то же меню», – заключает Макхью.

Apple прекратила продажу продукции в России, однако крупнейший в стране онлайн-ритейлер предлагает iPhone 14 «примерно по той же цене, что и в Европе», пишет обозреватель. Мебель и товары для дома, оставшиеся после ухода из РФ шведской IKEA, распродаются на сайте Яндекса, этикетки на банках пива Budweiser и Leffe, которые продаются в Москве, указывают на то, что они были сварены местным партнером ушедшей из страны компании ABInBev, также доступна произведенная в Польше «Кока-кола».

Лондон, Зоя Осколкова

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