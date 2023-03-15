Россия может приостановить налоговые соглашения с недружественными странами

Министерство иностранных дел и Минфин РФ предложили приостановить налоговые соглашения со всеми недружественными странами. Об этом говорится в сообщении финансового ведомства.

Министерства предлагают президенту издать указ, который приостановит действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России односторонние экономические ограничения. Западные страны продолжают применять санкции в отношении РФ, что дает основания для введения ответных мер, считают авторы инициативы.

«Действие указанных соглашений предлагается приостановить до восстановления нарушенных прав России», – подчеркивается в сообщении.

В случае поддержания инициативы освобождение от уплаты налога в отношении доходов, на которые распространяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения, будет приостановлено с момента вступления указа в силу.

Москва, Зоя Осколкова

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