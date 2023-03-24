Российским школам нужны миллиарды рублей для защиты от террористов

Российские регионы испытывают дефицит средств, чтобы обеспечить защиту школ от террористических угроз. Об этом сообщил замминистра просвещения РФ Андрей Корнеев на «круглом столе» в Госдуме.

«Мы провели соответствующий подсчет: для дооснащения, для полного выполнения требований террористической защищенности регионам нужно помочь выделить порядка 42 млрд рублей», – сообщил Корнеев.

Он добавил, что многие здания, где располагаются образовательные учреждения, сооружались в советский период или даже ранее. Поэтому потребуются значительные вложения, чтобы привести их в соответствие требованиям безопасности.

Еще одной проблемой является низкий уровень подготовки сотрудников образовательных организаций и службы охраны к действиям при совершении вооруженного нападения. Так в прошлом году в школах четырех регионов были выявлены нарушения, связанные с отсутствием необходимых инструкций по порядку действий в подобных ситуациях.

Москва, Зоя Осколкова

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