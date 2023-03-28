Около 2000 иностранных компаний намерены покинуть российский рынок

Около двух тысяч иностранных компаний хотят уйти из России и ожидают одобрения правительственной комиссии. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По данным газеты, сотни зарубежных компаний заявили о намерении покинуть российский рынок, но так и не завершили свой выход. Из примерно 1400 организаций, имеющих юридические лица в России и выручку не менее 5 млн долларов в год, только 206 полностью продали свои активы.

«Некоторые просто решили остаться. Многие другие пытались уйти, но оказались в ловушке длительного и запутанного процесса, поскольку каждая сделка должна быть согласована с российской правительственной комиссией по иностранным инвестициям», – говорится в статье.

По словам собеседника издания, процедура может затянуться, так как правительственная комиссия собирается три раза в месяц и за одно заседание рассматривает не более семи заявлений.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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