Иностранные компании искусственно создали дефицит вакцин для животных в России

Зарубежные поставщики искусственно создали дефицит некоторых препаратов, применяемых для вакцинации животных. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

В первом квартале Россия импортировала 5,2 млрд доз вакцин для всех видов животных, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года (4,1 млрд доз). Такого количества достаточно не только для интенсивной торговли, но и для накопления запасов. Запрета на ввоз в РФ зарубежных вакцин нет.

При этом в Россельхознадзоре отмечают наличие искусственно созданного дефицита некоторых вакцин. Зарубежные поставщики перестали ввозить их Россию и спекулируют на этой теме для того, чтобы скорректировать российское законодательство в соответствии со своими интересами.

«Речь идет в большей степени о компаниях из недружественных стран, <...> поддерживаются и распространяются на всех уровнях, в том числе через СМИ, версии дефицита лекарственных средств и избыточного контроля», – говорится в сообщении ведомства.

Иностранные компании отказываются от инспектирования со стороны Россельхознадзора на требования надлежащей производственной практики (GMP). Как подчеркивает служба, GMP-инспекции – это стандартная мировая практика, без прохождения таких проверок ветпрепараты не могут поставляться, например, в Евросоюз и США.

Инспектирование уже успешно прошли 32 иностранные площадки из Франции, Китая, Португалии, Румынии, Испании, Чехии, Израиля, Словении, Венгрии, Хорватии, Италии, Бразилии, Индии, Вьетнама и Новой Зеландии. Еще по 23 площадкам готовится заключение по результатам их проверок.

Тем временем, отечественные производители при поддержке государства ежегодно наращивают производство вакцин и лечебных средств для сельскохозяйственных и домашних животных. Так, в 2022 году было выработано 12,74 млрд доз живых вакцин для сельхозсектора, что почти в 1,9 раза больше, чем в 2021 году.

Москва, Зоя Осколкова

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