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Четверг, 13 апреля 2023, 09:30 мск

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Объем перевозимой на танкерах по морю нефти побил трехлетний рекорд

Объем сырой нефти, поставляемой морскими путями, вырос до максимального за три года уровня. Об этом сообщают аналитики Bloomberg. По мнению экспертов, это стало возможным благодаря росту перевозок российского топлива.

По данным агентства, объем перевезенной на танкерах нефти вырос на прошлой неделе до 1,27 млрд баррелей. С августа он увеличился почти на 230 млн «бочек».

На это повлияли три фактора. Первый – перенаправление экспортных потоков нефти из России в Индию и Китай. Экспорт российских нефтепродуктов по морю в марте в суточном выражении вырос на 17,3% месяц к месяцу. Объем поставок составил до 12,3 млн т (90 млн барр) в сутки.

Второй фактор – переориентирование Европы на закупку энергоресурсов за пределами РФ. С 5 февраля действует эмбарго ЕС на поставки российских нефтепродуктов морским путем. Кроме того, Евросоюз и страны G7 установили потолок цен на российскую нефть.

Вместе с тем, экспорт нефти по морю увеличивают и США.

Впрочем, в скором времени ситуация может кардинально измениться на фоне объявления ОПЕК+ о намерении сократить добычу на 1,7 млн баррелей в сутки.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Нефть и газ

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