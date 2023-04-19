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Среда, 19 апреля 2023, 13:57 мск

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Иностранные алкогольные бренды не контролируют поставки в Россию

Зарубежные производители алкоголя перестали контролировать поставки своей продукции на российский рынок, несмотря на действие международных санкций против РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей отрасли.

Бренды, которые заявили, что больше не будут экспортировать свой товар в Россию, попросту не могут отследить поставки. Это стало возможно благодаря политике так называемого параллельного импорта. По этой схеме импортерам не требуется разрешение на поставки от владельцев товарных марок.

«Международные спиртные бренды, которые прекратили поставки премиальных напитков в Россию, потеряли контроль над тем, продаются ли там их запасы, благодаря правительственной схеме, разрешающей импорт напитков без согласия владельцев товарных знаков. Такая продукция, как Виски Johnnie Walker от Diageo Plc и Коньяк Remy Martin от Remy Cointreau SA, широко доступна в РФ», – говорится в статье.

В то же время производители допускают, что в российских магазинах все еще реализуются товарные запасы, которые остались с момента ухода брендов с рынка РФ.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Алкоголь

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Москва, Центр России, Россия, Экономика, Алкоголь, Санкции против России,