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Пятница, 28 апреля 2023, 14:11 мск

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Euroclear получил 734 млн евро прибыли от замороженных российских активов

В первом квартале 2023 года международный депозитарий Euroclear получил 734 млн евро прибыли от реинвестирования замороженных российских активов. Об этом говорится в отчете компании.

«Чистая прибыль за вычетом налогов и операционных издержек – 540 млн евро», – говорится в документе.

Отмечается, что за весь прошлый год доходы площадки от реинвестиции российских активов составили 821 млн евро.

В настоящее время в рамках Euroclear заморожены российские активы на 250,6 млрд евро. На рассмотрении бельгийских властей находятся свыше тысячи заявок на разморозку этих средств. Однако, как показывает практика, из сотен рассмотренных заявок были удовлетворены лишь единицы.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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