Перекрыть трубу: в G7 и ЕС задумались о нефтегазовых санкциях против России

Государства «Большой семерки» (G7) и Европейского союза готовятся заблокировать импорт российского трубопроводного газа по направлениям, где Москва ранее сократила поставки, передает РБК со ссылкой на публикацию британской газеты The Financial Times, которая опросила источники, знакомые с ходом переговоров.

Как отмечается, лидеры G7 примут соответствующее решение на саммите в Хиросиме 19-21 мая. Санкции могут затронуть возобновление экспорта трубопроводного газа из России в такие страны, как Польша и Германия (FT не называет конкретных газопроводов, но топливо в эти две страны поступает по трубопроводу «Ямал – Европа»). Кроме того, газета не исключает, что запрет коснется и северной ветки нефтепровода «Дружба», по которой нефть поступает в эти две страны.

По данным FT, аналогичную меру в отношении газопроводов обсуждают представители ЕС, она может войти в 11-й пакет санкций Брюсселя.

В проекте заявления «Большой семерки», с которым ознакомилась FT, говорится, что страны – члены объединения намерены и дальше сокращать использование российских энергоресурсов, а также предотвратить «повторное открытие путей, ранее закрытых из-за того, что Россия использует энергию как оружие», – по крайней мере до тех пор, пока не будет найден способ урегулировать военный конфликт Москвы и Киева.

Стоит отметить, что российские власти неоднократно подчеркивали, что санкции против РФ наносят серьезный экономический урон государствам, которые их вводят и поддерживают.

Москва, Светлана Антонова

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