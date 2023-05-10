Ирак и Саудовская Аравия повысили цены на нефть для европейских стран

Ирак и Саудовская Аравия подняли цены на нефть для европейских нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным аналитиков, Багдад установил для июня официальную цену на нефть Basrah Medium на самом высоком уровне более чем за год. Саудовская Аравия также повысила стоимость своего топлива для Европы. В то же время для покупателей из Азии цены на топливо остаются стабильными, либо даже были снижены, добавляет Bloomberg.

Европейским НПЗ не хватает сырья с декабря прошлого года, когда Евросоюз ввел эмбарго на нефть из России, которая ранее являлась крупнейшим поставщиком, в результате поставки резко сократились.

Положение европейских импортеров усугубила ситуация с нефтепроводом Киркук – Джейхан, перекачка по нему была остановлена, после того как Турция проиграла суд в международном арбитраже в Париже. Тогда Багдад оспорил экспорт курдской нефти без контроля иракских властей.

Багдад, Эр-Рияд, Зоя Осколкова

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