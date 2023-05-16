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Вторник, 16 мая 2023, 14:19 мск

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Глава ЦБ назвала вариант вывода из-под блокировки замороженных на Западе акций

Заблокированные акции в России можно обменять на замороженные ценные бумаги на Западе. Такой вариант развития событий допустила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«В перспективе возможен обмен заблокированных акций на заблокированные акции. Если заблокированные с той стороны нами акции через продажу российским приобретателем выходят на наш рынок – это выход из блокировки», – заявила глава регулятора в ходе конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».

Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что сумма замороженных российских активов в рамках санкций Евросоюза превысила 24 млрд евро.

Тем временем, международный депозитарий Euroclear отчитался о 734 млн евро прибыли, полученной в первом квартале 2023 года от реинвестирования замороженных российских активов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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