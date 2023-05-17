СМИ: Евросоюз включит еще 100 человек и компаний в санкционный список

В Евросоюзе обсуждают одиннадцатый пакет антироссийских санкций. В этот раз в «черный список» попадут до 100 физических и юридических лиц. Об этом сообщил портал EUobserver.

Дискуссии округ очередного расширения ограничительных мер идут в ЕС на протяжении двух недель, но компромисс пока так и не найден. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет будет сосредоточен на обходе уже введенных мер.

Среди озвученных предложений, есть специальные разрешения на финансовые операции для европейских компаний, чтобы помочь им уйти из России. Помимо этого, европейские регуляторы могут разрешить оказывать до конца 2023 года юридические услуги, обязательные для завершения выхода из российского рынка.

В настоящий момент санкционный список ЕС против России насчитывает около 1600 компаний и физлиц.

Москва, Зоя Осколкова

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