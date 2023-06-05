Турция увеличит стоимость провоза грузов через Босфор и Дарданеллы

Турецкие власти приняли решение о повышении платы за проходы судов через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом пишет Aydinlik со ссылкой на решение Главного управления по морским делам при министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

Сумма пошлин рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтрё, которая регулирует судоходство в зоне проливов. С 1 июля плата вырастет на 8,3%. В Анкаре подсчитали, что это принесет казне дополнительные 900 млн долларов.

Стоит отметить, что стоимость сборов значительно выросла в октябре прошлого года, тогда турецкие власти увеличили плату за проход торговых судов через проливы в пять раз – с 0,8 доллара до 4,08 доллара. Теперь же ставка вырастет до 4,42 доллара за тонну.

«Кроме того, было принято решение, что золотой франк отныне не будет фиксированным и будет обновляться министерством транспорта и инфраструктуры в конце июня каждого года по состоянию на 1 июля», – сообщается в статье.

Напомним, после начала СВО на Украине турецкие власти, руководствуясь положениями Конвенции Монтрё, закрыли свои проливы для всех военных кораблей. В МИД Турции тогда заявили, что действия Анкары полностью соответствуют международному праву.

Анкара, Зоя Осколкова

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