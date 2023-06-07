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Среда, 7 июня 2023, 08:31 мск

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Две трети промышленных предприятий в России сильно зависят от импорта

65% российских промышленных предприятий все еще являются импортозависимыми. Наиболее острая нехватка ощущается в добыче угля, полиграфии и текстильном производстве. Об этом сообщается в исследовании, проведенном центром конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ.

«К началу 2023 года почти пятая часть российских предприятий (18%) сообщили о крайне высокой потребности в зарубежном оборудовании, а около половины (47%) оценили зависимость от импортного оборудования как высокую», – приводит РБК результаты опроса, в котором приняли участие руководители более 1 тысячи предприятий промышленности.

Лишь каждая десятая компания готова полностью отказаться от импортных составляющих в производстве в ближайшие один-три года. В то время как основная часть – две трети – допускают лишь частичный отказ от зарубежных станков и техники.

Самая высокая степень зависимости от импорта наблюдается в отраслях по добыче угля, в сфере полиграфических производств, текстиля, одежды и деревообработки. О низкой зависимости от импортного оборудования сообщили компании, задействованные в производстве нефти и природного газа. По словам специалистов, весь сектор добычи сырья сильно нуждается в поставках зарубежного оборудования, однако поддерживать работу на уже действующих скважинах можно с помощью отечественных аналогов техники, тем более что задачи наращивания добычи сейчас не стоит.

Пятая часть предприятий (22%) проводят закупки критически важных составляющих производственного процесса в рамках параллельного импорта. Более половины всех опрошенных руководителей находят данную процедуру сложной, у 35% она не вызывает затруднений.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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