Россия в 2023 году заключила более 750 сделок на экспорт в нацвалютах

В 2023 году Россия заключила больше 750 контрактов в национальных валютах на поставки за рубеж различных видов товаров. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на полях ПМЭФ.

«Только в этом году больше 750 контрактов на зерно, масло и сахар заключены в нацвалютах, это 1,5 миллиона тонн продукции. Больше всего сделок с Ираном, Сирией, Египтом и странами СНГ», – цитирует Абрамченко РИА «Новости».

В первую очередь сделки в нацвалютах заключаются на поставки зерновых, и их объем растет. Так за первые четыре месяца этого года уже более 5% экспорта приходится на такие контракты.

«Дружественные страны все у нас в переговорном процессе. Вообще наш агроэкспорт – это 160 стран по всему миру. И, конечно, мы заинтересованы в торговле за рубли. Но здесь важно еще, чтобы принимающая сторона была готова», – добавила вице-премьер.

Москва, Зоя Осколкова

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