Евросоюз больше не является ключевым торговым партнером России

Доля Евросоюза в торговле с Россией упала в два раза за последние два года. Таким образом, ЕС перестал лидировать среди ключевых торговых партнеров РФ. Об этом заявил врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

«ЕС утратил статус ключевого торгового партнера России, его доля снизилась до 17,6% во внешней торговле РФ с 38% два года назад», – сказал Давыдов на ПМЭФ.

В прошлом году ФТС приостановила публикацию данных по экспорту и импорту во избежание «некорректных оценок, спекуляций и разночтений». Однако в феврале 2023 года служба начала публиковать стоимостные объемы ввоза и вывоза РФ за 2022 год.

Согласно этим данным, профицит торгового баланса достиг рекордных значений, а общий оборот внешней торговли составил 850,5 миллиарда долларов. По итогам года основными торговыми партнерами России стали Китай, Турция, Нидерланды, Германия и Белоруссия.

По данным Евростата, с февраля по декабрь 2022 года доля России в структуре импорта ЕС сократилась с 9,5% до 4,3%, экспорта – снизилась с 4% до 2%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»