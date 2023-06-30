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Пятница, 30 июня 2023, 09:24 мск

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В ЕС хотят заработать на замороженных российских активах по 3 млрд евро в год

Евросоюз рассчитывает заработать на активах России, заблокированных в Европе, до трех млрд евро ежегодно. Эти деньги планируется направить на помощь Украине. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

«Бельгия очень вовлечена в этот вопрос, так как 90% активов заморожены здесь. Мы сконцентрированы на сверхприбыли. Мы говорим о сумме в размере 3 млрд евро в год, которая могла бы быть получена», – сказал бельгийский премьер по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе.

Кроо подчеркнул, что способ получения такой прибыли «должен быть юридически стабильным».

Ранее в Эстонии заявили, что разработали юридическую схему использования замороженных российских активов для помощи Украине. Эстонский премьер Кая Каллас утверждает, что такой способ полностью соответствует законодательству ЕС.

Ранее министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман заявил, что план ЕС по изъятию активов российского Центробанка невозможно выполнить с юридической точки зрения. В Великобритании также заявили, что Лондон и его союзники пока не могут найти легального способа конфисковать российские активы для передачи их Украине.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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