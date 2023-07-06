В России из-за курса рубля подорожает импортный алкоголь

Импортеры предупредили о росте цен на спиртные напитки из-за ослабления рубля. Стоимость зарубежного алкоголя может увеличиться, примерно, на 10%. Вероятно, подорожание снизит спрос, тем не менее, местные производители вряд ли смогут воспользоваться ситуацией, считают игроки российского алкорынка.

В июле крупные импортеры алкогольных напитков могут повысить цены из-за растущего курса иностранной валюты. Американский доллар на рынке достиг уровня в 91 рубль, евро приблизился к 100 рублям. Импортные спиртные напитки могут подорожать в пределах 10%, сообщили «Коммерсанту» участники рынка.

Компании не планировали резкого изменения цен и будут действовать постепенно и точечно. Сейчас поднимать цену означает «потерять место на полке и в винной карте». При курсе 100 рублей за евро существенного подорожания не произойдет, но ситуация изменится, если он превысит 120 рублей, пояснил один из собеседников издания.

Кроме того, большинство производителей перешли на работу по предоплате после введения санкций. Это означает, что продаваемый товар оплачивается по курсу, действовавшему два месяца назад. Такая практика создает «определенную подушку безопасности для импортеров», потому что они не столкнутся с резким увеличением расходов на закупку продукции.

По итогам января-мая 2023 года, по данным газеты, импорт алкогольных напитков без учета ЕАЭС вырос на 46% год к году, до 206,14 млн л.

Москва, Зоя Осколкова

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