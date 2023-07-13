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Четверг, 13 июля 2023, 14:26 мск

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Индия собирается запретить экспорт большинства сортов риса

Фото: pixabay

Один из крупнейших поставщиков риса на мировой рынок Индия собирается ввести ограничения на экспорт. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источников агентства, правительство Индии обсуждает план по запрету экспорта всех сортов риса, кроме басмати. В случае принятие положительного решения, запрет затронет около 80% объема риса, поставляемого с индийских предприятий.

Власти Индии надеются таким образом стабилизировать цены на внутреннем рынке, чтобы избежать роста инфляции. В то же время ограничительные меры приведут к увеличению стоимости риса на мировом рынке.

Стоит отметить, что рис является основным продуктом питания примерно для половины населения мира, при этом Азия потребляет около 90% мировых поставок. На Индию приходится около 40% мировой торговли рисом.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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