Ситуация в экономике Китая оказалась хуже прогнозов

Во втором квартале рост китайской экономики составил 6,3% в годовом выражении. Это хуже прогнозируемых показателей. Причина – сниженный потребительский спрос.

По итогам первых шести месяцев 2023 года ВВП Китая вырос на 5,5%, до 59,303 трлн юаней (8,27 трлн долларов), свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР. При этом на текущий год Китай установил скромную цель роста на уровне около 5%. В прошлом году экономика выросла на 3%, не дотянув до цели правительства около 5,5%.

Представленные данные за июнь подтверждают слабый рост розничных продаж (3,1% против прогноза 3,2%), хотя промышленность и инвестиции в основной капитал растут несколько быстрее, чем ожидалось (3,8% против 4,0%).

Отдельно во втором квартале в годовом выражении рост составил 6,3%, хотя аналитики ожидали результат как минимум 7,3%. По сравнению с предыдущим кварталом экономика КНР выросла на 0,8%, в первом квартале фиксировался рост 2,2%.

Тем временем, уровень безработицы в Китае остается низким – 5,3%.

Пекин, Зоя Осколкова

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