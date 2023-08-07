Пшеница и нефть подорожали после атак украинских морских дронов

Стоимость пшеницы на Чикагской бирже увеличилась на 3,4%, до $6,54 за бушель. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По состоянию на 9:54 мск, цена сентябрьского фьючерса на пшеницу на Чикагской бирже росла 2,41%, до 6,48 доллара за бушель.

Отмечается, что цены на пшеницу начали расти после того, как Украина 4 августа пыталась атаковать морскими беспилотниками военно-морскую базу в Новороссийске. По информации Минобороны России, оба безэкипажных катера были уничтожены. 5 августа ВСУ атаковали с помощью морского дрона российский танкер «Сиг» в Керченском проливе. Никто не пострадал, однако судно получило пробоину. В тот же день Киев объявил черноморские порты России зоной военной угрозы.

На фоне атаки на российский танкер продолжают расти мировые цены на нефть марок Brent и WTI. Так, стоимость североморской нефтяной смеси Brent достигла почти $87 за баррель, а фьючерсы на американскую легкую нефть WTI подорожали до почти $83 за баррель, указывает Bloomberg.

«Атака украинского морского беспилотника на российский танкер в минувшие выходные действительно вызывает некоторое беспокойство на рынке, который уже столкнулся с сокращением поставок», – заявила агентству Вандана Хари, основатель компании Vanda Insights, специализирующейся на анализе энергетических рынков (цитата по «Коммерсанту»).

Как отмечает Bloomberg, атаки на российские морские транспортные суда ставят под угрозу поставки не только зерна, но и нефтепродуктов по Черному морю. На черноморский маршрут приходится от 15% до 20% поставок нефти, которую ОПЕК+ ежедневно продает на мировых рынках, указывает агентство.

Москва, Наталья Петрова

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