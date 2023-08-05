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Суббота, 5 августа 2023, 15:00 мск

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Киев объявил российские порты Черного моря зоной военной угрозы

Киевский режим объявил с 4 августа российские порты Черного моря зоной военной угрозы. Об этом говорится в официальном уведомлении, о котором сообщили украинские СМИ со ссылкой на Госгидрографию Украины.

Речь идет об акватории портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань.

Как уточняется, основанием стал приказ №5 Военно-морских сил Украины от 4 августа.

Напомним, накануне атакам подверглась военно-морская база в Новороссийске двумя безэкипажными катерами. Дроны были обнаружены и уничтожены российскими кораблями. После этого инцидента власти Сочи решили усилить меры безопасности в акватории города.

Киев, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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