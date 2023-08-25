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Пятница, 25 августа 2023, 14:28 мск

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Россиян предупредили о росте цен на зимние шины

Стоимость автомобильных шин в России может вырасти из-за курса рубля, так как их производство сильно зависит он импортных ингредиентов. Об этом пишет «Российская газета».

Дефицита шин в РФ ожидать не стоит, однако структура рынка во многом будет зависеть от валютного курса, сообщил изданию исполнительный директор «ТД «Кама» Тимур Шарипов. Что касается возможного роста цен, то он зависит, в первую очередь, от курса рубля.

«Если рубль будет укрепляться, то импортной продукции станет гораздо больше. В противоположной ситуации (которую мы наблюдаем сейчас) рынок в первую очередь будет перераспределяться между российским производителями. Тем более, производственных мощностей в стране по легковым и легкогрузовым шинам в избытке», – пояснил эксперт.

Важный ингредиент для шин – натуральный каучук, в России не произрастает, его приходится завозить из стран юго-восточной Азии. Контракты на импорт заключаются в иностранных валютах.

«К сожалению, рынок не такой маржинальный и доходный, чтобы покупать сырье, которое составляет порядка 60% себестоимости, по более дорогой цене, при этом не меняя конечную стоимость для потребителя, пытаясь в счет своей маржи компенсировать курсовую разницу», – заключил Шарипов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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