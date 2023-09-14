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Четверг, 14 сентября 2023, 15:16 мск

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Bloomberg: российские олигархи вывели из Европы в Россию 50 млрд долларов

Западные санкции вынудили российских миллиардеров выводить свои активы из Европы. На данный момент известно об активах в размере как минимум 50 млрд долларов, которые бизнесмены предпочли переместить из ЕС в Россию. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство указывает на переезд с Кипра в РФ компаний United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, которые контролируют Игорь Шилов и Марк Курцер. Вывод этих активов увеличит общий показатель до 50 млрд долларов с февраля 2022 года.

В первую очередь бизнесменов не устраивает двойное налогообложение. Действия соглашений, которые позволяли его избегать, были приостановлены. В результате для бизнеса стало непрактичным оставаться в недружественных юрисдикциях, таких как Европа.

Ранее первый заместитель министра экономики Илья Торосов на Восточном экономическом форуме говорил, что 2023 году в отечественные «оффшорные» зоны переехало 115 компаний, а всего таких фирм стало 254.

Впрочем, как пишет Bloomberg, крупнейшие российские сырьевые и технологические компании по-прежнему зарегистрированы в Европе. Но и здесь наблюдается тенденция к переезду, есть примеры перевода активов таких корпораций в Казахстан и ОАЭ.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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