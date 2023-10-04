Продажи новых автомобилей в России подскочили на 49%

За январь-сентябрь 2023 года в России продано 905 926 новых автомобилей, на 49% больше по сравнению с тем же периодом 2022 года. Объем продаж легковых машин не старше трех лет увеличился на 48%, сообщил Минпромторг РФ на основе данных ППК.

Половина проданных за девять месяцев новых автомобилей всех категорий – отечественного производства. В нынешнем году заметнее всего выросли объемы продаж в категории грузовиков.

«Объём рынка в сегменте легковых автомобилей составил 718 902 шт. (+48% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте лёгких коммерческих – 70 673 шт. (+27%), в сегменте грузовых – 103 267 шт. (+85%), в сегменте автобусов – 13 084 шт. (+26%)», – говорится в сообщении.

Продажи электрокаров выросли вдвое и составили 12 171 шт. Но доля отечественных машин пока маленькая – 1 918 электромобилей.

Только в августе россияне купили в 2,3 раза больше легковых и легких коммерческих автомобилей, чем в том же месяце прошлого года. По итогам восьми месяцев российский авторынок вырос на 29,5%.

Москва, Наталья Рязанова

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