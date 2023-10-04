ВАРПЭ: улов лосося в России вырос до 600 тысяч тонн, а цены пошли вниз

Объем выловленных на Дальнем Востоке тихоокеанских лососей составил 599,73 тыс. тонн к 1 октября. Оптовые цены на горбушу снизились в 1,7 раза, на кету вернулись к уровню 2021 года, сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

«Вылов тихоокеанских лососей достиг 599,73 тыс. тонн. Это второй по значимости показатель за всю историю наблюдений. Промысел продолжается на Сахалине, в Магаданской области, Хабаровском и Приморском краях. Вылов горбуши завершен – 478,26 тыс. тонн», – говорится в сообщении.

Объем вылова кеты к 1 октября достиг 70,4 тыс. тонн, на 2% больше прошлогоднего показателя. В Восточно-Сахалинской подзоне вылов этой рыбы превысил максимум за последние пять лет, но по итогам путины общие объемы вряд ли достигнут прогнозных цифр.

По данным ВАРПЭ, с начала путины оптовые цены на горбушу снизились в 1,7 раза и уже шесть недель держатся на уровне 152 рублей за килограмм. Это меньше, чем за тот же период 2017 и 2022 годов. Остовые цены на кету также падают и сейчас остановились на 370 руб./кг. Это уровень 2021 и 2022 годов и наименьшая цена с 21 июля 2023 года.

Майски опрос показал, что для большинства жителей России рыба стала экзотикой. Каждый четвертый россиянин отказался от регулярного употребления рыбы.

Москва, Наталья Рязанова

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