Правительство одобрило восстановление топливного демпфера для стабилизации цен

Правительство одобрило дополнительные меры для стабилизации внутреннего рынка топлива. Одобрено восстановление топливного демпфера, повышена доля дизеля и бензина для продажи на биржевых торгах, сообщила пресс-служба правительства РФ.

«Принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер. Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить размер компенсации НПЗ выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке», – говорится в сообщении.

Это станет стимулом для отправки топлива на внутренний рынок и поможет сдержать рост оптовых биржевых цен, считают в кабмине. С той же целью одобрена корректировка требований к нефтяникам по продаже дизеля и бензина 5-го класса на биржевых торгах.

«Доля продажи бензина увеличена с 13 до 15%, дизеля – с 9,5 до 12,5%. Продажа части топлива на бирже даёт независимым АЗС возможность приобретать его по рыночным ценам и снижает риски монопольного ценообразования», – отметили в кабмине.

Правительство также одобрило заградительную пошлину на нефтепродукты. Поставщики, занимающиеся перепродажей, но не производством, должны будут заплатить по 50 тыс. рублей за тонну. Так власти пытаются помешать серому экспорту под видом других продуктов и ранним закупкам топлива с прицелом на отмену ограничений.

«Сняты ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии поставки на внутренний рынок не менее 50% от произведённого дизтоплива», – добавили в пресс-службе.

Цены на топливо несколько раз обновляли рекорды, подтолкнув власти к принятию стабилизирующих мер. Такие меры обсуждались на совещании под председательством вице-премьера Александра Новака с нефтяниками и представителями органов власти 4 октября. Минэнерго и Минфин представили пакет мер, связанных с введением заградительных пошлин.

Москва, Наталья Рязанова

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