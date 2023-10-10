В шести регионах России с начала года вырос уровень безработицы

В России уровень безработицы вырос в шести регионах с начала 2023 года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, согласно методологии Международной организации труда (МОТ), уровень общей безработицы с начала года снизился практически во всех регионах, в трех не изменился, но в шести – возрос. Число зарегистрированных безработных составляет 453 тысячи человек.

За последние две недели число безработных уменьшилось на 20 тысяч. По данным Росстата, уровень безработицы в августе составил 3%. Это минимальное значение с 1991 года.

Как сообщалось ранее, в России производительность труда в 2022 году снизилась на 3,6% – это максимальный показатель с 2009 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Причина кроется в сокращении ВВП в сочетании со снижением уровня безработицы в стране.

Москва, Зоя Осколкова

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