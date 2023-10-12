Новак заявил о дефиците газа на европейском рынке

Европейский рынок переживает серьезную трансформацию из-за дефицита газа, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. При этом темпы экономического роста в регионе сокращаются.

«В Европе дефицит газа, большое снижение потребления произошло по результатам прошлого года. Предприятия переплачивают за газ со стороны поставщиков СПГ, и в результате замедляются темпы экономического роста», – сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что многие предприятия в Европе закрываются или переносят производство в другие страны на фоне топливного кризиса. Последствия происходящего только предстоит оценить в будущем.

«Происходит серьезная трансформация, в будущем предстоит оценить ее последствия для потребителей и для жителей европейских стран», – добавил вице-премьер.

В рамках Российской энергетической недели Новак также заявил, что трансформация коснулась мировой энергетики в целом, в том числе российской. Он назвал основные тренды: перестройка логистики в торговле углеводородами, ренессанс атома, стремительный рост спроса на чистую энергию, смещение спроса на уголь в Азиатско-Тихоокеанский регион.

В Еврокомиссии признали, что без российского газа ЕС будет зависеть от поставок СПГ из США еще несколько десятилетий.

Москва, Наталья Рязанова

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