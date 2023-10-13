В России исчезнут недорогие вина из Европы

В России пропадут доступные по ценам вина из Италии, Испании и Франции на фоне повышения ввозных пошлин. С таким прогнозом выступили представители виноторговой компании Fort.

«Изменения, произошедшие на рынке в третьем квартале, повлияли на сегмент недорогого вина. В нем сейчас продаются вина, завезенные еще до подъема пошлин, и дальше в сегменте «до 500-700 рублей» скоро почти не останется импорта из основных стран – Италии, Испании, Франции», – приводит слова исполнительного директора Fort Александра Липилина РИА «Новости».

В то же время, указал эксперт, на продукцию из более дорогих сегментов меньше спроса, и конкуренция со стороны импорта здесь шире.

Директор по импорту компании Дарья Сологуб полагает, что бюджетные вина из наиболее популярных стран – Италии, Испании, Франции, Австралии, США и Новой Зеландии – будут заменены на чилийские, аргентинские и южно-африканские вина.

Также, по словам эксперта, на рынке растут объемы продаж турецких вин. «Мы сейчас рассматриваем большое количество хороших по соотношению цена/качество турецких вин и видим интерес потребителя», – отметила Сологуб.

Что касается отечественных вин, в компании заявили, что динамика там различна – «растут те производители, которые активно вкладываются в маркетинг и продвижение, а те, кто менее активен, стагнирует».

Ранее сегодня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники сообщила, что правительство России продлит установленные до конца 2023 года повышенные пошлины на вина из недружественных стран. Напомним, с 1 августа ввозные пошлины на вина из недружественных стран повышены с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за литр.

Издание отмечает, что в августе ввоз вина уже снизился на 30% год к году и месяц к месяцу. Эксперты прогнозируют вымывание с полок импортных вин дешевле 500 рублей за бутылку из-за повышения пошлин и снижения курса рубля.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»