Минэнерго: Россия может занять до трети мирового рынка СПГ к 2035 году

Доля российского СПГ может достичь 30% мирового рынка к 2035 году, спрогнозировал первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. Развитие энергетического сектора РФ также планируется за счет наращивания использования газомоторного топлива.

Минэнерго планирует сделать упор на СПГ-сегмент и расширение использования газа в качестве топлива в проекте энергетической стратегии РФ до 2050 года.

«У нас цель – 100 млн тонн СПГ к 2030 году, и мы рассчитываем к 2035 году занять до 30% мирового рынка. У нас для этого есть весь потенциал и ресурсная база. Сейчас мы около 7% составляем», – сказал Сорокин во время Петербургского международного газового форума.

Сорокин подчеркнул, что перевод автомобилей на газ поможет в решении экологических задач и позволит высвободить дополнительный объем нефтепродуктов для экспорта. В перспективе газомоторное топливо можно использовать для сельхозтехники, морского и речного транспорта.

В течение 10-12 лет ежегодный объем используемого в качестве топлива газа должен превысить 10 млрд кубометров, передает агентство «Прайм».

Европейский рынок переживает серьезную трансформацию из-за дефицита газа, а весь регион на ближайшие десятилетия попал в зависимость от американского СПГ. Но Россия сумела успешно переориентировать поставки на азиатские рынки.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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