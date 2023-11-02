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Четверг, 2 ноября 2023, 08:38 мск

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Четыре человека арестованы в США за уклонение от санкций при поставках в Россию

Министерство юстиции США сообщило об аресте четырех человек по обвинению в уклонении от санкции при поставках в Россию полупроводников, интегральных схем и другой электроники на сумму более 7 млн долларов.

Как выяснил американский минюст, в схеме обхода ограничений участвовали житель Бруклина (Нью-Йорк) и двое граждан Канады. Они использовали два юридических лица, зарегистрированных в США, – SH Brothers Inc. и SN Electronics Inc.

Фигуранты закупали у американских производителей и дистрибьюторов полупроводники, интегральные схемы и другие электронные компоненты двойного назначения, а затем отправляли их через компании в Турции, Гонконге, Индии, Китае и ОАЭ в Россию.

В обвинительном заключении фигурируют еще три человека, один из них проживает в США, его арестовали, двое других – из Санкт-Петербурга – остаются на свободе.

Напомним, Вашингтон ввел односторонние санкции в отношении России и запретил под угрозой ареста поставки в РФ некоторых видов электроники. В Москве санкции считают нелегитимными и противоречащими международным правовым нормам.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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