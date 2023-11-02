В России хотят ограничить продажи мороженого с алкоголем, а также установить запрет на покупку такого лакомства для несовершеннолетних. Об этом пишут «Известия».

Вопрос о введении ограничений подняли власти Амурской области. В начале лета в регионе планировалось открытие палаток для уличной торговли с алкогольным мороженым в ассортименте, его крепость составляет от 1,5% до 6%. При этом регуляторы не считают десерт спиртным, а значит на него не распространяются федеральные запреты.

В то же время крепость такого мороженого соответствует уровню слабоалкогольных напитков: пива, сидра, пуаре, медовухи, алкогольных коктейлей. Для них действует ряд ограничений на реализацию. Например, их нельзя продавать в палатках, рядом с социально-значимыми объектами (школами, детскими садами), а также несовершеннолетним. Тогда как точки для уличной торговли мороженым со спиртным имеют яркое оформление для привлечения внимания покупателей, в том числе детей.

Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области обратилось в Минфин с просьбой ввести ограничения для такой продукции.

Этот вопрос рассмотрели в Росалкогольтабакконтроле, где предложение поддержали. Федеральная служба сочла, что речь идет о мороженом, в которое добавили алкогольную продукцию. Следовательно, для него должны действовать классические ограничения для спиртного.

Москва, Зоя Осколкова

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