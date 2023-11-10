Bloomberg: С уходом западных компаний в России формируется «новая бизнес-элита»

Международные компании продают свои активы в России, а российские предприниматели покупают их с большой скидкой. Аналитики видят в этом признак формирования «новой когорты бизнес-элиты». Об этом пишет агентство Bloomberg.

По оценкам экономистов, в прошлом году и первой половине текущего зарубежные компании продали бизнес в России на сумму свыше 21 млрд долларов. При этом покупатели иностранных активов не входят в число богатейших россиян и в большинстве своем мало известны за пределами страны.

Это бизнесмены, которые несколько десятилетий развивали собственные предприятия или работали вместе со знаменитыми миллиардерами. Сейчас они воспользовались вынужденным уходом западных компаний с рынка из-за санкций и давления со стороны инвесторов и приобрели активы по сниженным ценам.

В 2022 году власти запретили иностранным инвесторам продавать российские активы без одобрения специальной правительственной комиссии. Сделки по продаже разрешены только со скидкой не менее 50% от рыночной стоимости, поскольку РФ стремилась воспрепятствовать массовому бегству иностранных компаний из страны.

Москва, Зоя Осколкова

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