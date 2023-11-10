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Пятница, 10 ноября 2023, 12:40 мск

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ОАЭ введут ограничения на реэкспорт некоторых товаров в Россию

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) согласились сократить объем поставок в Россию некоторых товаров, которые попадают в категорию двойного назначения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников Евросоюза.

По данным агентства, ОАЭ давно осуществляют экспортный контроль, но он ограничен главным образом продуктами нефтехимической промышленности. Теперь же власти намерены расширить этот перечень, добавив 45 категорий товаров двойного назначения, фигурирующих в аналогичных списках США и ЕС.

В частности, речь идет о компьютерных чипах и других электронных компонентах. Запад считает, что Россия использует поставляемые из ОАЭ товары двойного назначения для производства вооружений, которые применяются в СВО.

По сведениям европейских чиновников, Еврокомиссия уже проинформировала на текущей неделе послов стран ЕС о соответствующем решении. Кроме того, аналогичные меры рассматривает Турция, однако пока никаких официальных комментариев Анкара не предоставила.

Абу-Даби, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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