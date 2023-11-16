Израильские банки начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами россиян

Израильские банки начали сегрегировать счета российских инвесторов. Ограничения действуют даже при наличии израильского паспорта. Об этом сообщили финансовые консультанты и специалисты по международному праву.

Крупные кредитные организации Израиля начали ограничивать счета с ценными бумагами, которые принадлежат российским гражданам или российским налоговым резидентам, пишет РБК. Причина – предписание бельгийского депозитария Euroclear, которое вступило в силу с 13 ноября.

«На этой неделе пошли повальные блокировки [счетов россиян с активами, в цепочке которых есть Euroclear]. По нашей информации, в большинстве израильских крупных банков уже предприняли шаги по блокировке активов», – рассказал агентству основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман. По его словам, к мерам присоединится и люксембургский Clearstream.

Под сегрегацию попадают все инвесторы, имеющие российское гражданство, даже если одновременно у них есть израильский паспорт, на который и был открыт счет с ценными бумагами, уточнил Ойгман. Спасительным может оказаться наличие европейского паспорта, однако каждый банк самостоятельно принимает решение на этот счет. Также под сегрегацию подпадают граждане Израиля, которые являются налоговыми резидентами России, но сейчас таких людей очень мало, добавил эксперт.

Аналогично принцип сегрегации ранее работал в крупнейшем банке ОАЭ – Emirates NBD. Но ситуация в Израиле принципиально другая: в ОАЭ большинство российских инвесторов не являются одновременно гражданами ОАЭ, а только обладают местным ВНЖ и зачастую не проживают в ОАЭ постоянно, в Израиле абсолютное большинство инвесторов – российских граждан являются одновременно гражданами Израиля, постоянно живут и работают в Израиле в течение нескольких лет.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

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