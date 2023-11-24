Китай стал одним из крупнейших поставщиков виски в Россию

Китай нарастил экспорт виски в Россию и по итогам 2023 года может войти в десятку поставщиков этого напитка. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные дистрибуторов.

«В январе-октябре ввоз крепкого алкоголя из Китая год к году вырос в десять раз, до более 464 тыс. л, из которых 421 тыс. л пришлась на виски. Это соответствует шестому месту среди стран-экспортеров виски в РФ и превышает в том числе показатели Японии, откуда ввезено менее 400 тыс. л», – говорится в статье.

Таким образом, по итогам 2023 года Китай может войти в десятку крупнейших поставщиков виски и топ-20 экспортеров крепкого спиртного в Россию. Весь импорт виски в РФ в январе-октябре после прошлогоднего спада вырос в 2,3 раза год к году, до 30,49 млн л.

Алкогольный рынок РФ ощутил заметное влияние торговых ограничений после начала СВО на Украине. Многие всемирно известные бренды приостановили поставки или ушли из России, часть марок виски была разрешена к параллельному импорту.

По данным NielsenIQ, за год, по июнь 2023 года, доля денежных продаж шотландского виски в РФ сократилась с 65,1%, до 61,2%, ирландского – с 9,9%, до 9,7%, американского – с 9,8%, до 5,6%. Доля виски из иных стран за тот же период выросла с 8%, до 14,7%. Помимо Китая заметный рост импорта виски отмечается из Индии.

Москва, Зоя Осколкова

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