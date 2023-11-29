Politico: ЕС достиг предела возможностей в введении санкций против России

Европейскому союзу все сложнее принимать ограничительные меры в отношении России, чтобы не причинить вред собственной конкурентоспособности. Об этом пишет Politico, ссылаясь на анонимного европейского дипломата.

Когда дело доходит до энергетики, «мы достигли возможностей того, что можем делать, не стреляя [себе] в ногу и не нанося ущерба нашей конкурентоспособности», – заявил собеседник издания.

Целью новых санкций Европы станут другие отрасли торговли РФ вместо основных экспортных товаров, таких как нефть и газ. ЕС сосредоточится на принятии ограничений в отношении продажи алмазов и металлов, представляющих «относительно небольшую ценность для России».

Издание указывает, что предложения к долгожданному двенадцатому пакету новых санкций Евросоюза, среди которых снижение предельной цены на нефть, запрет на переработку российского сырья в третьих странах и прекращение закупок ядерного топлива Москвы, были приняты с трудом.

«Это создает головную боль в Вашингтоне, который хочет, чтобы его партнеры быстрее перекрывали приток наличных в Москву, но не хочет, чтобы по другую сторону Атлантики видели политическое вмешательство. Сейчас Госдепартамент предпринимает беспрецедентные шаги, которые могут оказать глубокое влияние на европейские фирмы, все еще ведущие бизнес в России», – говорится в статье.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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