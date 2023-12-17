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Воскресенье, 17 декабря 2023, 12:38 мск

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Объем активов западных банков в России обвалился до уровня Холодной войны

Совокупные активы европейских и американских банков в РФ снизились практически до уровней 1980-х годов. Это происходит на фоне усиления позиций китайских кредитных организаций, пишет Bloomberg.

Аналитики агентства ссылаются на материалы Raiffeisen Bank International. Активы банков США и ЕС в России в 2023 году оцениваются в 60 млрд долларов, что сопоставимо с уровнем конца 1980-х и начала 1990-х. С 2021 года показатель упал почти в два раза – со 119 млрд.

Тем временем, за тот же период банки КНР нарастили свои активы в РФ в четыре раза, что сопровождается ростом доли расчетов в юанях. В настоящее время китайские кредитные организации почти догнали западные по объемам на межбанковском рынке.

По словам аналитиков, банки КНР, вероятно, будут играть как минимум такую ​​же роль, как и американские и европейские до украинского конфликта, выступая в качестве якоря стабильности и посредника во внешней торговле.

Доля операций в юанях на Мосбирже в октябре достигла 50%, а во внешней торговле России – уже треть. В этом эксперты видят трансформацию банковского и торгового ландшафта на фоне санкций и сближения РФ с Китаем.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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