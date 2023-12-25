СМИ: иностранные акционеры заморозили участие в «Арктик СПГ 2»

Иностранные акционеры «Арктик СПГ 2» приостановили свое участие в проекте в связи с санкциями США. Велик риск, что «Новатэку» придется в одиночку финансировать проект, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.

Французская компания TotalEnergies, консорциум японских Mitsui и JOGMEC, китайские CNPC и CNOOC объявили форс-мажор по своим договорам в проекте. То есть заморозили свои обязанности по финансированию и выполнению offtake-контрактов на СПГ.

Китайские и японские компании отправили в США запрос на вывод поставок СПГ из-под санкций. Высок риск, что проект лишится долгосрочных контрактов на вывоз СПГ, а пока газ будут продавать на спотовом рынке.

Судоверфь «Звезда» строит танкеры ледового класса для вывоза СПГ, и на прошлой неделе первая линия завода начала производство, сообщил «Интерфакс». Но поставка судов может задержаться. Без рабочих долгосрочных контрактов внешнему финансированию может грозить дефолт.

Иностранные компании владеют 10% проекта каждая и имеют право на вывоз двух миллионов тонн топлива в год. «Новатэк» с 60-процентным участием может получать 12 млн тонн газа.

Напомним, на прошлой неделе «Новатек», по данным западных СМИ, направил покупателям предупреждения о форс-мажоре с будущими поставками газа с «Арктик СПГ 2», поскольку началу поставок с проекта угрожают санкции, введенные США.

Вашингтон пообещал уничтожить российский проект «Арктик СПГ 2» на фоне заявлений американских властей о намерении нарастить свою долю на мировом рынке СПГ. «Арктик СПГ 2» способен покрыть до 4% потребностей мирового топливного рынка. В Европе отметили, что США намерены не только лишить доходов стратегического противника – Россию, но и заработать на провале всех конкурентов, включая своих союзников.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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