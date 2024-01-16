Bloomberg: китайские банки вводят ограничения против РФ после угроз США

Государственные банки КНР пересматривают свою политику отношений с клиентами из России. Это делается под давлением США и из опасения попасть под вторичные санкции, пишет Bloomberg.

По данным агентства, как минимум две финансовые организации занялись пересмотром бизнеса в РФ, чтобы в дальнейшем сосредоточиться на трансграничных сделках. Предполагается, что они разорвут связь с клиентами из санкционного списка, а также откажутся предоставлять услуги российской военной промышленности.

Кроме того, эти банки собираются ужесточить проверки своих клиентов на предмет связей с Россией. В частности, речь идет о компаниях, которые ведут бизнес на российском рынке или поставляют критически важные товары через третьи страны.

Аналитики отмечают, что кредитные организации принимают меры после того, как Минфин США в прошлом месяце объявил о намерении использовать вторичные санкции против организаций, способствующих закупкам Россией оборудования для военной промышленности. При этом Пекин продолжает наращивать торговлю с Москвой в не затронутых санкциями областях, но не готов обострять отношения с Вашингтоном в интересах РФ.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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